Киев покупает 15 австрийских мини-ТЭЦ общей мощностью 60 МВт за 1,1 миллиарда
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело аукцион на закупку 15 когенерационных установок для производства тепла и электроэнергии с общей мощностью 60 МВт.
Об этом говорится в тендере на сайте Prozorro.
Победителем аукциона стала словацкая компания KTS Engineering s.r.o., - авторизованный дистрибьютор газовых двигателей Jenbacher от австрийской компании INNIO.
Она продаст "Киевтеплоэнерго" девять когенерационных установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) и шесть установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).
Срок поставки товаров - не позднее 31 декабря 2025 года, стоимость сделки - 1,12 млрд грн.
Напомним:
Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-ТЭЦ в столице. Они будут размещены как на правом, так и на левом берегах Киева.
Экономическая правда.