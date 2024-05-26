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У Києві погодили встановлення 6 міні-ТЕЦ: у Київраді розповіли подробиці 

Неділя, 26 травня 2024, 17:30 - Анастасія Дячкіна

Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегах Києва. 

Про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі Київ24. 

За його словами, спеціального розподілу не буде: вони розташовуватимуться в місцях, де проживає багато людей. Зокрема, в спальних зонах.

"Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", – зазначив Бондаренко. 

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Нагадаємо: 

Концепцію відновлення та підвищення стійкості енергосистеми столиці у 16 травня у сесійній залі мерії представив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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За його словами у місті розробили та уже почали запроваджувати заходи зі створення мережі локальних джерел когенерації. Це установки, що вироблятимуть тепло та електроенергію одночасно.

Київ ТЕЦ енергетика електроенергія
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Економічна правда
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