У Києві погодили встановлення 6 міні-ТЕЦ: у Київраді розповіли подробиці
Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегах Києва.
Про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі Київ24.
За його словами, спеціального розподілу не буде: вони розташовуватимуться в місцях, де проживає багато людей. Зокрема, в спальних зонах.
"Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", – зазначив Бондаренко.
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Нагадаємо:
Концепцію відновлення та підвищення стійкості енергосистеми столиці у 16 травня у сесійній залі мерії представив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами у місті розробили та уже почали запроваджувати заходи зі створення мережі локальних джерел когенерації. Це установки, що вироблятимуть тепло та електроенергію одночасно.