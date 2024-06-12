DFC объявила о новых программах страхования политических рисков в Украине на более чем $350 миллионов

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) объявила о новом пакете финансирования, который включает операции по страхованию политических рисков для Украины на сумму более 350 миллионов долларов.

Об этом заявил главный исполнительный директор DFC Скотт Натан во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Частный сектор имеет решающее значение для восстановления Украины, но жестокость российского вторжения в Украину создала неопределенность относительно инвестиционной среды и того, будут ли компании чувствовать себя уверенно, восстанавливая свою деятельность", - сказал Натан.

По его словам, Правительство США признает эти проблемы с безопасностью и принимает меры, чтобы помочь привлечь капитал в частный сектор Украины. DFC использует свои инструменты, особенно страхование политических рисков, а также кредиты, кредитные гарантии и инвестиции в акционерный капитал, чтобы укрепить доверие инвесторов к Украине в этот критический момент

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Общая стоимость четырех новых сделок составляет 357 млн долл, в результате чего общий объем операций DFC в Украине с момента начала большой войны достиг 848 млн долл, а общий портфель - 1,6 млрд долл.

Новые соглашения охватывают перестрахование на сумму 50 млн долл при посредничестве Aon и за средства ARX, украинской дочерней компании Fairfax Financial Holdings Limited, с целью формирования портфеля страховых полисов от военных рисков для компаний, работающих в Украине, а также для поддержки ARX в расширении своего предложения страхования военных рисков в Украине.

Кроме того, еще 150 млн долл будут направлены на страхование политических рисков для поддержки операций в украинском аграрном экспортном секторе. Договор страхования политических рисков на сумму более 152 млн долл для украинской компании, работающей в производственном секторе.

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Также страхование политических рисков на сумму 5 млн долл для поддержки доступа украинских студентов к высшему образованию в условиях войны.

Добавляется, что DFC предоставит гарантии кредитного портфеля ПроКредит Банка Украина на сумму 28 млн долл. Транзакция была софинансирована USAID, которая поддержит кредитование украинского малого бизнеса и будет стимулировать инвестиции в украинский бизнес, особенно в аграрный сектор.

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Напомним:

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) одобрила пять новых проектов в Украине на более 380 миллионов долларов.