Американська DFC профінансує п’ять проєктів в Україні на 380 мільйонів доларів

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) схвалила п’ять нових проєктів в Україні на понад 380 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Схвалені проєкти спрямовані на підтримку продовольчої безпеки, малого бізнесу, систем охорони здоров'я та міжнародної торгівлі.

Перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що співробітництво українських компаній та банків з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC), з однієї сторони, підвищує стійкість економіки України, а з іншої – надсилає потужний сигнал інвесторам зі всього світу про те, що навіть під час війни не треба боятись інвестувати в Україну.

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"На сьогодні мандат DFC дозволяє підтримувати не тільки американських інвесторів, але й європейських та українських, за що ми вдячні нашим партнерам", - додала вона.

Зокрема, DFC виділила 250 млн дол для підтримки зусиль українських птахівників і виробників зерна щодо пом’якшення наслідків війни Росії проти України.

А також оголосила про укладення двох окремих угод на загальну суму 60 млн дол з українськими банками щодо мобілізації капіталу для сталої підтримки малого та середнього бізнесу шляхом полегшення їхнього доступу до фінансування в Україні.

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Агентство США з міжнародного розвитку USAID підтримуватиме кожну з цих транзакцій технічною допомогою. Мікропідприємства, а також малий і середній бізнес матимуть можливість отримати фінансування в банках з пом’якшеними вимогами, оскільки гарантії DFC використовуватимуться для доповнення застави позичальників.

Четвертий проєкт стосується гарантій у розмірі 50 млн дол, які надаються для Глобальної програми фінансування торгівлі Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка розширила доступ українських банків до фінансування міжнародної торгівлі. Цей проєкт підтримує критичні потоки як імпорту, так і експорту для українських компаній.

Також DFC надає 25 млн дол страхування від політичних ризиків для Superhumans Center.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою фінансування розвитку США, співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ.

Економічна правда