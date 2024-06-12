"Укртранснафта" выплатила рекордные 5,29 миллиардов дивидендов

В 2024 году АО "Укртранснафта" выплатило 5,29 млрд грн дивидендов своему акционеру НАК "Нафтогаз Украины" по результатам работы общества в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты"

В пресс-службе отметили, что эта сумма является наибольшим объемом дивидендов, уплаченных компанией за все время своей деятельности.

В пресс-службе также добавили, что в 2023 году чистая прибыль Укртранснафты выросла на 40% до 5,6 млрд грн.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" выплатила НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд грн дивидендов.

Экономическая правда

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