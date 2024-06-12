Украинские морские порты увеличили грузооборот за май вдвое

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Грузооборот морских портов в мае 2024 года составил 8,265 млн тонн, что почти вдвое больше майского показателя прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба администрации морских портов Украины.

Отмечается, что по итогам мая 2024 года 8 млн 265 тыс. тонн грузов было обработано морскими портами Украины, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2023 года.

Грузооборот через Украинский коридор в мае составил 6,7 млн тонн, из которых - 4,5 млн тонн - продукция украинских аграриев.

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В пресс-службе добавляют, что лидерами грузооборота являются зерновые и рудные грузы - 5,3 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно. Против 3,5 млн тонн зерновых и 241 тыс тонн рудных в 2023 году.

Всего с начала 2024 года порты Украины обработали почти 46 млн тонн, против 26,6 млн тонн в 2023 году.

Напомним:

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Украинским морским коридором за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.