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"Нафтогаз" и крупнейший оператор газохранилищ Австрии будут сотрудничать в сфере хранения водорода

Среда, 12 июня 2024, 10:47 - Артур Крыжный
 
Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" и австрийский оператор газохранилищ RAG Austria AG подписали меморандум о сотрудничестве в хранении водорода в газохранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Группа Нафтогаз заключила меморандум о взаимопонимании с крупнейшим австрийским оператором газохранилищ RAG Austria AG. Стороны будут сотрудничать в сфере хранения водорода в хранилищах газа с песчаниковыми коллекторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании не только будут обмениваться опытом по хранению водорода в газовых хранилищах с песчаниковыми коллекторами, но и сотрудничать по техническим вопросам деятельности ПХГ.

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Напомним:

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной о подаче газа в следующем году. Один из вариантов - закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Экономическая правда.

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Нафтогаз газ Австрия
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