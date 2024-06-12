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В Киевской области из-за непогоды применяют новые аварийные отключения

Среда, 12 июня 2024, 10:28 - Анастасия Дячкина

Из-за непогоды в Киевской области действуют новые аварийные отключения. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские региональные электросети.

В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

"Наши специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и заняться заявками клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома", – отметили в компании.

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Там уточнили, что сильный ветер с дождем затрудняет работу, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

Напомним: 

12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

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энергетика электроэнергия ДТЭК
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