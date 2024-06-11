Минэкономики представило 95 проектов для инвесторов на более 27 миллиардов долларов

Министерство экономики представило 95 инвестиционных проектов на около 27 млрд долл во время конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

На конференции по восстановлению Украины в Берлине был представлен инвестиционный гайд Украины, который был подготовлен при содействии KSE Institute и компаний большой четверки.

Этот документ описывает инвестиционный ландшафт Украины. Также он определяет приоритетные сектора и имеет для них примеры инвестиционных проектов. Среди наиболее приоритетных отмечают энергетический, логистический, агропромышленный комплекс, металлургию, медицину, критическое производство, а также ІТ.

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Документ также содержит 95 инвестиционных проектов, требующих около 27 млрд долларов финансирования. Отмечается, что часть проектов требуют доработки. Для этого Правительство хочет запустить Project Preparation Facility.

"Чтобы догнать страны ЕС по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере 10-30 млрд долларов в год в течение следующего десятилетия. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что превышает объемы 2016-2017 годов. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель", — отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним:

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VEON, глобальный цифровой оператор, который предоставляет конвергентную связь и онлайн-сервисы, сообщает, что через свою 100% дочернюю компанию "Киевстар" намерен увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год.