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Минфин привлек более 11 миллиардов от размещения ОВГЗ

Вторник, 11 июня 2024, 20:12 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 11 июня привлекло в госбюджет более 11,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, от размещения 1-летних гривневых бумаг под 14,71% привлекли 3,023 млрд грн.

 

В то же время от продажи облигаций со сроком обращения 2 года под 15,47% годовых удалось привлечь 4 млрд грн.

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Продажа ОВГЗ со сроком обращения более 3 лет под 16,13% годовых принесла в бюджет 4,33 млрд грн.

Напомним:

На аукционе по размещению внутренних гособлигаций (ОВГЗ) 4 июня Министерство финансов привлекло в госбюджет более 11,5 млрд гривен.

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Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 21 мая привлекло в госбюджет более 10,5 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ
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