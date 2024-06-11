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Несмотря на договоренности ОПЕК+ сократить добычу, Россия увеличила экспорт нефти

Вторник, 11 июня 2024, 19:15 - Экономическая правда
 
фото: Getty Images

Россия за прошедшую неделю нарастила экспорт нефти до 3,53 миллиона баррелей нефти в день, нарушив этим договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что предыдущие четыре недели экспорт уменьшался, в целом сократившись на 390 000 баррелей (11%) в день, что стало самым большим сокращением с ноября 2023 года. 

Всего за период с 3 по 9 июня Россия поставляла 3,53 миллиона баррелей нефти в день. Рост на 70 000 баррелей в день был обусловлен скачком недельных поставок до пятинедельного максимума.

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Всего 32 танкера загрузили 24,72 миллиона баррелей российской сырой нефти за неделю, свидетельствуют данные слежения за судами и отчеты портовых агентов. Потоки морской нефти в России за неделю выросли на 10% до 3,53 миллиона баррелей в день.

Сообщается, что в этом году поставки сырой нефти превышают средний показатель 2023 года примерно на 10 000 баррелей в день.

Напоминаем:

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Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.

Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.

нефть экспорт Россия ОПЕК
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