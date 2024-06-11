"Укрэнерго" договорилось с немецким банком о 15 млн евро на подстанции 

НЭК "Укрэнерго" подписало с немецким государственным банком развития KfW грантовое соглашение на сумму 15 млн евро.

Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Фейсбуке.

"Это средства ЕС, переданные нам через KfW. Они будут направлены на закупку критически важного оборудования и восстановление высоковольтных подстанций после российских террористических атак", - написал Кудрицкий.

Он также добавил, что за последние 2 дня "Укрэнерго" привлекло 45,4 млн евро международной поддержки для восстановления энергосистемы после российских атак и усиления ее устойчивости.

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Напомним:

11 июня в Берлине началась конференция по вопросам восстановления Украины (URC2024).

Накануне НЭК "Укрэнерго" подписало кредитное соглашение с немецким государственным банком развития KfW на сумму 30,4 млн евро.

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Экономическая правда