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"Укрэнерго" договорилось с немецким банком о 15 млн евро на подстанции 

Вторник, 11 июня 2024, 17:01 - Виктор Волокита

НЭК "Укрэнерго" подписало с немецким государственным банком развития KfW грантовое соглашение на сумму 15 млн евро. 

Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Фейсбуке. 

"Это средства ЕС, переданные нам через KfW. Они будут направлены на закупку критически важного оборудования и восстановление высоковольтных подстанций после российских террористических атак", - написал Кудрицкий.

Он также добавил, что за последние 2 дня "Укрэнерго" привлекло 45,4 млн евро международной поддержки для восстановления энергосистемы после российских атак и усиления ее устойчивости.

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Напомним: 

11 июня в Берлине началась конференция по вопросам восстановления Украины (URC2024). 

Накануне НЭК "Укрэнерго" подписало кредитное соглашение с немецким государственным банком развития KfW на сумму 30,4 млн евро.

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Экономическая правда

Укрэнерго банк евро
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