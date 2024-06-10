Швейцария фиксирует увеличение кибератак накануне Саммита мира

Швейцария наблюдает увеличение количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне украинского Саммита мира, который пройдет 15-16 июня.

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, за последние недели на ее страну участилось количество кибератак и дезинформационных кампаний.

Также министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что существует явная "заинтересованность" в срыве Саммита, однако ушел от ответа на вопрос кто именно стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.

Реклама:

В целом девяносто государств и организаций подтвердили свое участие в переговорах, которые состоятся на курорте вблизи центрального города Люцерн 15-16 июня, примерно половина из них - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, сообщила Швейцария.

Россия не была приглашена, но швейцарское правительство заявило, что переговоры имеют целью "совместно определить дорожную карту" по привлечению ее и Украины к будущему мирному процессу.

Напомним:

Реклама:

Правительство Польши планирует потратить 3 млрд злотых (760 млн долл) на усиление мер кибербезопасности после атак, в которых оно обвиняет Россию.