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Польща виділяє 760 мільйонів доларів на посилення кібербезпеки

Вівторок, 4 червня 2024, 09:30 - Ігор Пилипів

Уряд Польщі планує витратити 3 млрд злотих (760 млн дол) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких він звинувачує Росію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Польща хоче посилити свою здатність реагувати на загрози, пов'язані з тим, що вона називає підтримуваним Росією саботажем, в тому числі на ймовірну атаку минулого тижня на головну державну новинну стрічку країни.

"Правляча коаліція зробила безпеку і ризик російського втручання пріоритетом своєї передвиборчої кампанії на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться цими вихідними", – йдеться в повідомленні.

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Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що уряд вжив заходів для покращення кібербезпеки напередодні голосування, додавши, що було зірвано скоординовану атаку на критичну інфраструктуру 3 червня.

"Сьогодні Польща вже не перебуває в холодній, а в деяких елементах теплій кібервійні з Росією", - сказав Гавковський.

Також читайте: "Кожен другий український стартап, що переїхав до Польщі, хоче повернутися". Міністр цифровізації Польщі

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Економічна правда

 













Польща кібербезпека РФ
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