За месяц в Украине стало меньше финкомпаний, ломбардов и кредитных союзов
В мае количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 1045 до 1014.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Согласно сообщению, количество банков не изменилось и составило 63.
В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 31 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 555 финансовых компаний (было 581);
- 83 страховщика non-life (было 84), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
- 119 ломбардов (было 121);
- 125 кредитных союзов (было 127);
- 5 лизингодателей (без изменений);
- 40 страховых брокеров (без изменений);
- 74 коллекторских компании (без изменений).
Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 27 небанковских финансовых групп (предыдущее количество 22).
Ситуация на платежном рынке осталась без изменений. Там действует:
▪️18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные;
▪️15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
Также не изменился рынок предоставителей финансовых платежных услуг. На нем и в дальнейшем работают:
▪️20 платежных учреждений;
▪️12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
▪️1 банк - эмитент электронных денег;
▪️1 оператор почтовой связи.
Напомним:
В конце мая Нацбанк аннулировал лицензии 7 финансовым учреждениям.
Экономическая правда