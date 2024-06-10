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За месяц в Украине стало меньше финкомпаний, ломбардов и кредитных союзов 

Понедельник, 10 июня 2024, 16:22 - Виктор Волокита
 

В мае количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 1045 до 1014.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Согласно сообщению, количество банков не изменилось и составило 63.

В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 31 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали:

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  • 555 финансовых компаний (было 581);
  • 83 страховщика non-life (было 84), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
  • 119 ломбардов (было 121);
  • 125 кредитных союзов (было 127);
  • 5 лизингодателей (без изменений);
  • 40 страховых брокеров (без изменений);
  • 74 коллекторских компании (без изменений).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 27 небанковских финансовых групп (предыдущее количество 22).

Ситуация на платежном рынке осталась без изменений. Там действует:

▪️18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные; 

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▪️15 международных платежных систем, созданных нерезидентами. 

Также не изменился рынок предоставителей финансовых платежных услуг. На нем и в дальнейшем работают:

▪️20 платежных учреждений;

▪️12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

▪️1 банк - эмитент электронных денег;

▪️1 оператор почтовой связи.

Напомним:

В конце мая Нацбанк аннулировал лицензии 7 финансовым учреждениям.

Экономическая правда 

Нацбанк финансы
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