За месяц в Украине стало меньше финкомпаний, ломбардов и кредитных союзов 

В мае количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 1045 до 1014.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, количество банков не изменилось и составило 63.

В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 31 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали:

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555 финансовых компаний (было 581);

83 страховщика non-life (было 84), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

119 ломбардов (было 121);

125 кредитных союзов (было 127);

5 лизингодателей (без изменений);

40 страховых брокеров (без изменений);

74 коллекторских компании (без изменений).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 27 небанковских финансовых групп (предыдущее количество 22).

Ситуация на платежном рынке осталась без изменений. Там действует:

▪️18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные;

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▪️15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Также не изменился рынок предоставителей финансовых платежных услуг. На нем и в дальнейшем работают:

▪️20 платежных учреждений;

▪️12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

▪️1 банк - эмитент электронных денег;

▪️1 оператор почтовой связи.

Напомним:

В конце мая Нацбанк аннулировал лицензии 7 финансовым учреждениям.

Экономическая правда