Нацбанк анулював ліцензії 7 фінансовим установам 

Національний банк України анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії/ломбарду.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Захід впливу застосовано до:

ТОВ "Ф-Трейдінг";

ТОВ "Інвесткредит";

ТОВ "Менеджмент інвестицій";

ТОВ "Тауер Фінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Експрес Фінанс";

ПТ "Справедливий ломбард" Віноградова С.А. і компанія".

У НБУ нагадали, що в період з 18 до 28 березня 2024 року до цих фінансових установ застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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Водночас, небанківські фінансові установи не надали на вимогу Національного банку в установлений регулятором строк інформації та не привели діяльність у відповідність до вимог НБУ.

"Національний банк України також застосував до ТОВ "Качай гроші" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання Національним банком України ділової репутації ТзОВ "Качай гроші" небездоганною", - йдеться в повідомленні.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 травня 2024 року. Рішення набирають чинності з 28 травня 2024 року.

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Нагадаємо:

Національний банк України на підставі власних заяв анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам.

Економічна правда