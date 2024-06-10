АРМА нашло машины и недвижимость чиновника, который хотел перевезти через границу $1 миллион 

По запросу Государственного бюро расследований Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы должностного лица одного из органов местного самоуправления. Он пытался перевезти через границу Украины почти $1 млн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Во время пересечения границы чиновник предоставил работникам таможенного поста заведомо поддельный документ, чтобы скрыть происхождение средств.

По данным следствия, эти средства были получены преступным путем.

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Согласно сообщению, АРМА с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных разыскало имущество фигуранта.

"Мы разыскали 3 транспортных средства, 3 земельных участка, 4 объекта недвижимости и доли в уставных капиталах предприятий на почти 30 тысяч гривен, которые есть в собственности этого служебного лица. Сейчас АРМА передает эту информацию в орган досудебного расследования для дальнейшего наложения ареста на это имущество", - отметил заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин.

Напомним:

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Агентство по розыску, возврату и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы мужчины, который подозревается в неуплате 54 млн гривен налогов.

Экономическая правда