АРМА розшукало активи чоловіка, який підозрюється в несплаті 54 мільйона податків 

Агентство з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи чоловіка, який підозрюється в несплаті 54 млн гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Згідно з повідомленням, слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що громадянин України отримав на особистий банківський рахунок понад 20 мільйонів євро в якості дивідендів від кіпрської компанії.

В подальшому він, з метою легалізації грошових коштів, умисно подав декларацію про доходи до ДПС України з недостовірною інформацією. Сума порушень сягає близько 54 мільйони гривень.

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Працівники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукали активи громадянина України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків.

За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, працівники Управління виявлення та розшуку активів провели детальний аналіз інформації з усіх реєстрів та баз даних, які є в розпорядженні АРМА.

"За результатами аналізу встановлено наявність активів у фігуранта кримінального провадження 5 об’єктів нерухомості, 5 земельних ділянок, автомобіля, моторного судна та частки в статутному капіталі на майже 300 тисяч гривень. Також, встановлено наявність відкритих банківських рахунків із залишками на рахунку понад мільйон гривень", - повідомив профільний заступник Голови Нацагентства.

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Він також додав, що наразі тривають заходи щодо розшуку за межами України інших активів підозрюваного.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у розтраті 64 млн грн.

Економічна правда