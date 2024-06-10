Украина упростила открытие автобусных маршрутов со Словакией

Украина договорилась со Словакией об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Речь идет об отмене нормы о необходимости иметь перевозчику паритетного партнера из другой страны.

"Требование наличия паритетного партнера для открытия маршрута усложняет процедуру, создает бюрократические преграды для перевозчика и фактически не влияет на соблюдение баланса на рынке двусторонних пассажирских перевозок. Благодарен словацким коллегам за поддержку отмены этой нормы", - рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Кроме того, стороны договорились рассматривать заявления на открытие маршрутов в течение 30 дней, что значительно ускорит процесс открытия и соответственно запуск новых маршрутов.

Также, словацкая сторона отметила, что в один день с одной автостанции по одному международному маршруту может отправляться только один автобус.

В апреле Украина договорилась с Черногорией о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок для украинских компаний. Стороны согласовали, что в случае если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.

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Напомним:

Завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород - Вишне Немецкое".

Экономическая правда