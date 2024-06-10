"Укргидроэнерго" заключило договоры для защиты и восстановления ГЭС на 10 миллиардов, большинство - без торгов

"Укргидроэнерго" заказало обустройство противодроновой защиты и восстановления объектов различных ГЭС на общую сумму 10,39 млрд грн, но в большинстве случаев договоры заключались без торгов, а итоговые ведомости ресурсов не обнародовались.

Об этом сообщает издание "Наши Деньги".

"Фактически во всех крупных подрядах сметы „Укргидроэнерго" скрыты, что только добавляет подозрений относительно распила", - пишет издание.

Так, государственная компания сделала защитных заказов вдвое больше, чем "Укрэнерго", у которого сейчас контракты на строительство защиты над электроподстанциями на сумму около 5,4 млрд грн. Пять подрядчиков "Укргидроэнерго" получили подряды на 8,74 млрд грн - это 84% от общей суммы.

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Лидером рейтинга стало предприятие "Элитбуд-1", которое получило самый большой подряд по строительству защиты Днестровской ГАЭС стоимостью 4,19 млрд грн. Отмечается, что ранее фирма стабильно получала подряды местных заказчиков, но она никогда не имела ничего примерно похожего на контракт с "Укргидроэнерго". До него за восемь лет существования "Прозорро" "Элитбуд-1" выиграл тендеры только на 659 млн грн.

Второе место заняло киевское ООО "Гарант Энерго", которое получило заказов на 2,93 млрд грн. Речь идет о строительстве сооружения для защиты здания ГЭС-1 Днепровской ГЭС и для защиты электрического оборудования Каневской ГЭС, обустройство противодроновой защиты и восстановление защитных колпаков гидроагрегатов Г7 и 8 Кременчугской ГЭС, поврежденных в результате ракетного удара 23 ноября 2022 года.

На третьем месте оказалась турецкая компания "Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi" ("Altas"), которой через открытые торги заказали кабели 150 и 330 кВ и муфты для строительства комплексного защитного сооружения подземного типа для защиты основного электротехнического оборудования объекта критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры Днепровской ГЭС за 868,65 млн грн.

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Британской компании "Medialed Ltd" через открытые торги заказали комплектную распределительную установку КРУЭ 330 кВ для строительства комплексного защитного сооружения подземного типа Днепровской ГЭС за 470,61 млн грн. Установку HSG-426A производства "Hyosung" (Корея) поставят в течение 500 дней после аванса 80%.

Рейтинг замыкает ООО "МВП „Энергорешение" с подрядами на сумму 276,38 млн грн. Речь об обустройстве противодроновой защиты для объектов Кременчугской и Каневской ГЭС, демонтаж оборудования, уничтоженного в результате ракетного удара для Днестровской ГАЭС и прочее.

Напомним:

По расчетам "Укргидроэнерго" восстановить Каховскую ГЭС можно будет за 6-7 лет после деоккупации региона. Ранее сообщалось о сроке не менее 5 лет.

Экономическая правда.