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Рынок труда: у кого зарплаты растут, а чьи уменьшаются 

Понедельник, 10 июня 2024, 13:37 - Виктор Волокита

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Этот показатель остается неизменным уже 4 месяца. 

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.

Согласно сообщению, среди областей-лидеров только на Днепропетровщине средние зарплаты выросли (19 500 грн, +500 грн к апрелю).

По данным пресс-службы, уже второй месяц подряд уменьшается средняя зарплата в категории "Страхование" (23 500 грн, -5%).

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В то же время рост есть в таких категориях:

  • "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 40 000 грн, +10% к апрелю;
  • "Охрана, безопасность" - 37 500 грн, +7%;
  • "Строительство, архитектура" - 25 000 грн, +6%;
  • "Дизайн, творчество" - 21 000 грн, +5%;
  • "Культура, музыка, шоу-бизнес" - 21 000 грн, +5%;
  • "Сельское хозяйство, агробизнес" - 21 500 грн, +5%;
  • "Продажи, закупки" - 26 000 грн, +4%;
  • "Финансы, банк" - 17 500 грн, +4%.

В мае самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагал специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн. 

Среди гражданских профессий, самые высокие зарплаты имеют медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (47 500 грн), рихтовщик (42 500 грн), эндодонтист, риелтор (40 000 грн), арматурщик (37 500 грн), бизнес-аналитик (35 500 грн), медиапродюсер (35 300 грн).

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Напомним:

Дефицит кадров на рынке труда в апреле обострился, работодатели разместили рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий. Впрочем, средняя зарплата остается неизменной три месяца подряд - 20 тысяч гривен.

Экономическая правда

трудоустройство работа рынок
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