Рынок труда: у кого зарплаты растут, а чьи уменьшаются 

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Этот показатель остается неизменным уже 4 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.

Согласно сообщению, среди областей-лидеров только на Днепропетровщине средние зарплаты выросли (19 500 грн, +500 грн к апрелю).

По данным пресс-службы, уже второй месяц подряд уменьшается средняя зарплата в категории "Страхование" (23 500 грн, -5%).

Реклама:

В то же время рост есть в таких категориях:

"Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 40 000 грн, +10% к апрелю;

"Охрана, безопасность" - 37 500 грн, +7%;

"Строительство, архитектура" - 25 000 грн, +6%;

"Дизайн, творчество" - 21 000 грн, +5%;

"Культура, музыка, шоу-бизнес" - 21 000 грн, +5%;

"Сельское хозяйство, агробизнес" - 21 500 грн, +5%;

"Продажи, закупки" - 26 000 грн, +4%;

"Финансы, банк" - 17 500 грн, +4%.

В мае самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагал специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.

Среди гражданских профессий, самые высокие зарплаты имеют медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (47 500 грн), рихтовщик (42 500 грн), эндодонтист, риелтор (40 000 грн), арматурщик (37 500 грн), бизнес-аналитик (35 500 грн), медиапродюсер (35 300 грн).

Реклама:

Напомним:

Дефицит кадров на рынке труда в апреле обострился, работодатели разместили рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий. Впрочем, средняя зарплата остается неизменной три месяца подряд - 20 тысяч гривен.

Экономическая правда