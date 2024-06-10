еРобота: аграрии получили еще 50 миллионов на сады и теплицы

Почти 52 млн гривен выплатили еще 14 агропредприятиям в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса еРобота.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В сообщении говорится, что деньги будут направлены на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства и тепличного хозяйства.

Всего с начала года уже выплатили 203 млн гривен 53 производителям. В частности, на сады выплачено 145,5 млн гривен 40 хозяйствам. Еще 13 получили 57,5 млн гривен на теплицы.

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В министерстве напомнили, что правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 года и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ - возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% стоимости проекта. Обязательным условием является трудоустройство нужного количества работников. Для садов - от 5 до 10 постоянных и 125-425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц - не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

Напомним:

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За время работы правительственного проекта "еРобота" почти 16 тыс предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса, на общую сумму в 8 млрд грн.

Экономическая правда