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"Укрнафта" ликвидировала врезку в нефтепровод: устанавливают убытки

Понедельник, 10 июня 2024, 11:38 - Виктор Волокита

Работники службы безопасности ПАО "Укрнафта" обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод "Большие Бубны - Талалаевка" на территории Талалаевского района Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты"

"Врезка изготовлена с помощью патрубка высотой 5 см с шариковым краном диаметром 1 дюйма. К нему присоединен резиновый шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, длиной 30 метров, заполненный нефтью. На конце шланга установлен шариковый кран диаметром 1 дюйм", - говорится в сообщении. 

После фиксации преступления, врезка была ликвидирована.

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В пресс-службе добавили, что сейчас устанавливаются убытки, предоставленные компании, Нацполиция устанавливает лиц, совершивших незаконную врезку.

Напомним:

"Укрнафта" начала возводить новую скважину на Северо-Востоке Украины. 

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Экономическая правда

Укрнафта
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