"Укрнафта" ликвидировала врезку в нефтепровод: устанавливают убытки

Работники службы безопасности ПАО "Укрнафта" обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод "Большие Бубны - Талалаевка" на территории Талалаевского района Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты"

"Врезка изготовлена с помощью патрубка высотой 5 см с шариковым краном диаметром 1 дюйма. К нему присоединен резиновый шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, длиной 30 метров, заполненный нефтью. На конце шланга установлен шариковый кран диаметром 1 дюйм", - говорится в сообщении.

После фиксации преступления, врезка была ликвидирована.

Реклама:

В пресс-службе добавили, что сейчас устанавливаются убытки, предоставленные компании, Нацполиция устанавливает лиц, совершивших незаконную врезку.

Напомним:

"Укрнафта" начала возводить новую скважину на Северо-Востоке Украины.

Реклама:

Экономическая правда