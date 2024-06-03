"Укрнафта" зводить нову свердловину
Понеділок, 3 червня 2024, 13:12 -
"Укрнафта" розпочала зводити нову свердловину на Північному Cході України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Свердловина запланована як розвідувальна. Проєктна глибина об'єкта - 3314 метрів. Мета - дістатися продуктивних горизонтів візейських відкладів", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.
За його інформацією, закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.
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Водночас на Заході України закінчується монтаж ще одного власного верстату для буріння нової свердловин.
Нагадаємо:
"Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.
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Економічна правда
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