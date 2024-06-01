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"Укрэнерго" добавила час возможных отключений вечером

Суббота, 1 июня 2024, 14:25 - Владимир Туник-Фриз
 
"Укренерго"

"Укрэнерго" изменила время возможных отключений электроэнергии на 1 июня. Теперь отключения могут применять с 18:00 до 24:00, а не до 23:00, как сообщали ранее.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram.

31 мая в компании сообщили, что лимиты потребления, при превышении которых, облэнерго могут применять ограничения, будут действовать с 18:00 до 23:00.

Однако 1 июня графики были изменены. Теперь отключения возможны с 18:00 до 24:00.

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Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 31 мая, сообщил источник ЭП.

электроэнергия Укрэнерго энергетика
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Экономическая правда
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