Акционер Tesla обвиняет Маска в инсайдерской торговле акциями на более 7,5 миллиарда долларов

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Акционер Tesla подал иск в суд на Илона Маска, обвинив его в инсайдерской торговле, когда он продал более 7,5 млрд долларов акций компании в конце 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Маска обвиняют в том, что он продал акции до того, как были обнародованы потенциально неутешительные цифры производства и поставок.

Акционер Майкл Перри в иске, поданном в Канцелярский суд штата Делавэр, заявил, что цена акций Tesla резко упала после того, как 2 января 2023 года были обнародованы показатели компании за четвертый квартал, и утверждал, что Маск "неправомерно получил выгоду" в виде инсайдерских прибылей на сумму около 3 млрд долл.

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Иск также обвиняет директоров Tesla в нарушении своих фидуциарных обязанностей, позволив Маску продать акции.

В иске Перри утверждает, что Маск, который в 2022 году заявил, что спрос на автомобили Tesla "отличный", узнал о более низких, чем ожидалось, показателях в середине ноября, имея доступ к данным в режиме реального времени, и продал свои акции до того, как информация стала достоянием общественности.

После новостей о скидках на автомобили, которые вызвали беспокойство относительно спроса, и обнародования цифр в январе, акции Tesla упали в цене.

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Напомним:

Миллиардер Илон Маск согласился дать показания в расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о приобретении им в 2022 году социальной сети, некогда известной как Twitter.