Российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в Россию, несмотря на риски – Bloomberg

Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах ЕС, пытаются вернуть свое состояние в Россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.

Об этом пишет Bloomberg.

Двое российских миллиардеров, пожелавших остаться анонимными, заявили агентству, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о потенциальной конфискации активов.

Еще один магнат, попавший под санкции и перевезший активы домой, сказал, что он еще не понял, как перестроить работу бизнеса, но он и его семья начали строить новую жизнь в России.

Реклама:

"26 россиян по индексу миллиардеров Bloomberg вместе имеют около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст составляет 63 года, а это значит, что то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и бизнес-секторах", – говорится в материале.

Среди опасений бизнесменов Bloomberg отмечает нестабильность военной экономики России для бизнеса и риски его утраты.

Напомним:

Реклама:

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма.