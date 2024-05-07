Уряд схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною

Кабмін схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

3 лютого 2022 року угоду про вільну торгівлю підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3-7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

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Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2-5 років для промислових товарів, 2-10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

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Нагадаємо:

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Туреччина веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil про багатомільярдну угоду на купівлю скрапленого природного газу, оскільки Анкара прагне обмежити свою залежність від російських енергоносіїв.