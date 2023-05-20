Только при условии расширения зернового соглашения Украина разрешит экспорт российского аммиака - СМИ

Украина может рассмотреть разрешение на транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, если в зерновое соглашение будет включено большее количество портов и товаров.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Отмечается, что для того, чтобы возобновить транзит аммиака через трубопровод из Тольятти в черноморский порт "Южный", необходимо дополнительное соглашение.

Украинская сторона готова подписать соглашение только при условии расширения количества портов и перечня товаров для экспорта.

Пока неизвестно, какие именно товары Украина хотела бы включить в перечень.

Однако агентство пропускает, что, вероятно, речь идет об экспорте стали.

Справка. Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" протяженностью 2,4 тыс км служит транзитным маршрутом для экспорта российского аммиака через порт "Южный" в Одесской области. В РФ он берет начало в городе Тольятти, где загружает аммиак производства ПАО "Тольяттиазот" российского олигарха Дмитрия Мазепина и АО "Минудобрения" олигарха Аркадия Ротенберга. В Украине аммиакопровод проходит через восемь областей и имеет протяженность более 1 тыс км. Кроме транзитного маршрута из РФ длиной 817 км, до 2014 года работала ветка "Горловка-Одесса" длиной 200 км, по которой аммиак транспортировался с завода "Стирол" Дмитрия Фирташа. По данным оператора украинской части аммиакопровода "Укрхимтрансаммиак", в 2021 году транзит аммиака составил 2,3 млн тонн, а за неполные два месяца 2022 года - 370,6 тыс. тонн. За предоставление услуг украинская компания в 2021 году получила 2,9 млрд грн, а госбюджет - 1,2 млрд грн.

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Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продлит свое действие до 18 июля.