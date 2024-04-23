Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Кабинет Министров принял распоряжение, предусматривающее второй этап распределения дополнительной дотации за I квартал 2024 года для областного бюджета Луганской области и 207 бюджетов территориальных общин по всей Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Общий объем составляет 266,2 млн грн, из которых:
- 110,8 млн грн – на компенсацию прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов.
В частности, платы за землю – 86,3 млн грн, единого налога – 15,9 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 8,6 млн грн.
- 155,4 млн грн – на компенсацию разницы фактических поступлений налога на доходы физических лиц до уровня I квартала 2023 года.
В общей сложности 102 местных бюджета территориальных общин, на территории которых ведутся (велись) активные боевые действия или деоккупированные, получат дополнительную дотацию на общую сумму 160,1 млн грн.
Напомним:
12 апреля 2024 года Кабмин одобрил постановление, расширяющее возможности финансирования из государственного бюджета для компенсации потерь местных бюджетов, которые могут предоставлять льготы бизнесу на прифронтовых территориях.
Дополнительная дотация теперь может использоваться для компенсации уменьшения поступлений от более широкого перечня основных местных налогов по сравнению с предыдущим годом. Это в том числе включает налог на недвижимость, плату за землю и единый налог.
Экономическая правда