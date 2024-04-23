Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов

Кабинет Министров принял распоряжение, предусматривающее второй этап распределения дополнительной дотации за I квартал 2024 года для областного бюджета Луганской области и 207 бюджетов территориальных общин по всей Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Общий объем составляет 266,2 млн грн, из которых:

110,8 млн грн – на компенсацию прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов.

В частности, платы за землю – 86,3 млн грн, единого налога – 15,9 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 8,6 млн грн.

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155,4 млн грн – на компенсацию разницы фактических поступлений налога на доходы физических лиц до уровня I квартала 2023 года.

В общей сложности 102 местных бюджета территориальных общин, на территории которых ведутся (велись) активные боевые действия или деоккупированные, получат дополнительную дотацию на общую сумму 160,1 млн грн.

Напомним:

12 апреля 2024 года Кабмин одобрил постановление, расширяющее возможности финансирования из государственного бюджета для компенсации потерь местных бюджетов, которые могут предоставлять льготы бизнесу на прифронтовых территориях.

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Дополнительная дотация теперь может использоваться для компенсации уменьшения поступлений от более широкого перечня основных местных налогов по сравнению с предыдущим годом. Это в том числе включает налог на недвижимость, плату за землю и единый налог.

Экономическая правда