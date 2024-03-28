УОП оновлює систему закупівель: тендери повертають на Prozorro 

АТ "Українська оборонна промисловість" повертає тендери на 23 категорії товарів на Prozorro і робить акцент на централізованих закупівлях.

Про це повідомив директор департаменту із закупівель товариства Роман Аврамов, передає Укрінформ.

"З моменту перетворення концерту на акціонерне товариство ми почали активно повертати закупівлі на Prozorro. За цей час вже здійснено понад 700 тендерних процедур на 2,8 млрд грн", - сказав Аврамов.

УОП визначив 23 категорії товарів, закупівля яких в обов’язковому порядку відбуватиметься через платформу Prozorro. Зокрема, до переліку увійшли паливно-мастильні матеріали, спецодяг, канцелярія, комп'ютерна техніка, будівельні матеріали, верстати.

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"Саме закупівлі верстатів та обладнання ми приділяємо найбільше уваги. Для цієї категорії товарів ми запланували запровадити єдину комплексну конкурсну документацію - типовий договір та єдині кваліфікаційні вимоги, що дозволить покращити та пришвидшити ці процедури. Наразі пропрацьовуємо її з нашими підприємствами-постачальниками, щоб не було надмірних умов", - зазначив Аврамов.

Також ще однією зміною в системі тендерів "Укроборонпрому" стало повернення практики централізованих закупівель безпосередньо товариством.

У компанії зазначають, що такий формат для постачальників є найбільш цікавим, оскільки дозволяє укладати контракти одразу на більші обсяги продукції. Для товариства централізовані закупівлі дають змогу заощадити кошти, зокрема, завдяки більшій кількості учасників, які приходять на такі тендери.

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"Саме УОП провів тендерів на 1,5 млрд грн, нам вдалося заощадити на централізованих закупівлях більше 60 млн грн. Найбільша сума – 50 млн грн, була зекономлена на централізованому тендері із закупівлі електроенергії. В середньому на такі торги приходять 5 учасників, тоді як на тендери від підприємств – 2,5. Це свідчить про те, що централізація закупівель набагато цікавіша для постачальників", - пояснив Аврамов.

У найближчі два роки підприємство планує вдосконалити всю систему закупівель, для чого було розроблено відповідну стратегію. Вона розрахована на два роки і має на меті удосконалити запроваджені механізми, запустити новий порядок закупівель, скоротити строки відповідних процедур тощо.

Економічна правда