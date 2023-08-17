"Укрнафта" получила около 100 арестованных АЗС "Татнефти"

Правительство передало в управление ПАО "Укрнафта" около 100 АЗС, нефтебазы и ряд транспортных средств, принадлежащих российской "Татнефти".

Об этом сообщает пресс-служба национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА).

Соответствующее решение Кабмин принял по предложению АРМА и Минэнерго.

Отмечается, что управляющим арестованных активов, которые находятся в Харьковской и Полтавской областях, стала крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины "Укрнафта".

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"Для недопущения дальнейших сбоев в функционировании актива и с целью его оперативной передачи в управление была использована специальная процедура определения управляющего по распоряжению Кабмина, предусмотренная ст. 21-1 Закона об АРМА", - говорится в сообщении.

Сейчас главной задачей для нового управляющего является восстановление работы автозаправочных комплексов и обеспечении доходов бюджета от их коммерческого использования.

По словам главы АРМА Елены Думы, скоординированные действия Национального агентства и Правительства в очередной раз доказали свою эффективность. Отныне более ста АЗС будут обеспечивать стабильность на энергетическом рынке и прибыль государственному бюджету, а не российским бенефициарам.

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Напомним:

В июне прошлого года в Украине наложили арест на имущество украинских "дочек" российских финансово-промышленных групп на сумму 4,5 млрд грн, среди которых - корпорация "Ростех", алюминиевая компания "РусАл" и нефтяной холдинг "Татнефть".