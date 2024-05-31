В Голосеевском районе Киева уламки ракеты разрушили трансформаторную подстанцию

Последствия ракетного удара по Киеву фото: кгва

В Киеве в Голосеевском районе уламки ракеты повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

По состоянию на 8:10 энергетики начали возобновление поставок электроэнергии.

"Без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня должны вернуть электричество", – добавили в ДТЭК.

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Напомним:

"Укрэнерго" заявило, что в пятницу, 31 мая, отключения электроэнергии не прогнозируются. В то же время глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Экономическая правда

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