Доля неработающих кредитов в украинских банках в 2023 году сократилась, но несущественно

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за 2023 год сократилась на 0,8% и составила 37,4% на 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что объем неработающих кредитов за год сократился на 9,7 млрд грн - до 422,4 млрд грн.

В регуляторе отметили, что ключевой фактор сокращения доли NPL - рост кредитного портфеля, ведь кредитование продолжается в условиях полномасштабной войны.

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В прошлом году благодаря улучшению спроса на гривневые кредиты с учетом восстановления бизнес-активности портфель чистых корпоративных кредитов рос семь месяцев подряд, в том числе за пределами государственных программ.

Также растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы.

Среди других причин сокращения доли неработающих кредитов НБУ указывает:

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реструктуризацию и дальнейшее восстановление обслуживания проблемной задолженности корпоративными клиентами, что произошло преимущественно в государственных банках;

также списание неработающих кредитов физическим лицам.

В то же время, несмотря на активную работу банков по урегулированию неработающих кредитов, их доля остается достаточно высокой.

"Весомой причиной этого является полномасштабная война, которая обусловила новую волну дефолтов клиентов. В частности, согласно исследованию НБУ, в октябре 2023 года "военные" неработающие кредиты бизнеса составляли 31% их общего объема. В розничном портфеле за время войны накопилось более половины нынешнего объема неработающих кредитов", - пояснили в НБУ.

В то же время банки должным образом оценивают кредитный риск и своевременно признают проблемную задолженность.

По данным проведенного анализа, большинство "военных" NPL не связаны непосредственно с оккупацией или разрушением, поэтому эти заемщики смогут возобновить обслуживание займов с последующим восстановлением экономики.

Также финучреждения активно работают с проблемными активами, прежде всего проводят реструктуризации. По данным проведенного опроса, банки реструктурировали 73 млрд грн, или более 89% "военных" неработающих кредитов. Кредиты должников, основные активы которых потеряны или расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, зарезервированы более чем на 77%.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк выставил на торги права требования на более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.