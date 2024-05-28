"Укрнафта" запустила новую скважину на Западе Украины

ПАО "Укрнафта" запустила очередную высокодебитную скважину на Западе Украины. Дебит - 54 тонны нефти в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Работы по бурению выполнял партнер, выбранный через конкурс на Prozorro - ООО "Навигатор-Комплект". Это первая из трех скважин, которые будет возводить этот подрядчик", - говорится в сообщении.

В "Укрнафте" отметили, что объект планировался, как разведочная скважина с целью раскрытия залежей стрыйских отложений на глубине более 1,2 километров.

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В пресс-службе добавили, что сразу после завершения бурения был применен кислотный гидроразрыв (КГРП), как технологию вторичного вскрытия пласта. Исследования и практический опыт работы на этом конкретном месторождении показали, что такая операция обеспечивает повышение добычи.

"Результат более чем вдвое превысил прогнозный: дебит скважины составляет 54 тонны в сутки вместо 22,6 тонн в сутки. Таким образом, "Укрнафта" получила высокодебитную скважину и, что даже более важно, технологию увеличения добычи на конкретном месторождении", - написал в facebook Сергей Корецкий, директор ПАО "Укрнафта".

Напомним:

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"Укрнафта" присоединилась к первому сбору платформы UNITED24 на наземные роботизированные комплексы. Вклад компании составил 50 миллионов гривен.