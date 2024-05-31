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Укр / Рус

Дорожной отрасли Киева после мобилизации не хватает до 30% работников 

Пятница, 31 мая 2024, 18:20 - Виктор Волокита

Нехватка специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%. 

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Так, КП ДЭУ Голосеевского района имеет недостаток специалистов на уровне 30%, КП ДЭУ Днепровского района - 28%, КП ДЭУ Соломенского района - 18%.

Сейчас в рядах ВСУ находятся ориентировочно 17% дорожников от числа военнообязанных, и их количество постоянно увеличивается.

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Напомним:

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

Экономическая правда

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Киев дороги дефицит трудоустройство
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