Дорожной отрасли Киева после мобилизации не хватает до 30% работников
Пятница, 31 мая 2024, 18:20 -
Нехватка специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
Так, КП ДЭУ Голосеевского района имеет недостаток специалистов на уровне 30%, КП ДЭУ Днепровского района - 28%, КП ДЭУ Соломенского района - 18%.
Сейчас в рядах ВСУ находятся ориентировочно 17% дорожников от числа военнообязанных, и их количество постоянно увеличивается.
Реклама:
Напомним:
КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: