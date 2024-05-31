В апреле экспорт IT-услуг уменьшился на 3,5%

В апреле объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил 545 миллионов долларов, что на 20 миллионов долларов меньше по сравнению с мартом.

Об этом сообщает Львовский IT-кластер согласно данным НБУ.

Всего за первые четыре месяца объем экспорта компьютерных услуг составляет 2,1 миллиарда долларов, что на 78 миллионов долларов меньше чем за аналогичный период в 2023 году.

"Мы видим, что техиндустрия, к сожалению, в критическом состоянии. Объемы экспорта услуг уменьшаются. Мы постоянно подчеркиваем: причиной этого является нерешенный вопрос бронирования ключевых работников индустрии. Львовский IT Кластер, как крупнейшее техобъединение Украины, подчеркивает необходимость совершенствования механизмов бронирования. В частности, внедрении подхода с учетом экономического фактора", - отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера.

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Общая экспортная выручка всех услуг Украины в апреле этого года составила 1,4 миллиарда долларов, что на 12 миллионов или 1% больше по сравнению с мартом.

Напомним:

В первом квартале 2024 года объем украинского IT-экспорта составил почти 1,58 млрд долл, что на 5% меньше чем в аналогичный период в 2023 году.

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Экономическая правда.