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Комитет Рады поддержал повышение акцизов на сигареты в течение 4 лет

Пятница, 31 мая 2024, 14:18 - Виктор Волокита

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты.

Об этом написал в Telegram первый заместитель руководителя Комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. 

Он пояснил, что акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне.

Предполагается, что в 2025-м году акциз вырастет на +23%, а затем 2026-2028 будет по +5%. В этом году увеличение будет только в случае девальвации. 

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Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году - 5 млрд грн, в 2027 году - 9,3 млрд грн, в 2028 году - 13,8 млрд грн.

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