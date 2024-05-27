Різний акциз на сигарети та тютюн для нагрівання. Навіщо це державі?

Після реєстрації в парламенті законопроєкту №11090 від Уряду щодо переведення в євро ставок акцизу на тютюнові вироби почались активні дискусії серед депутатів та експертів на цю тему.

Так, народні депутати подали 4 альтернативних пов’язаних із ним проєкти. І три з п’яти цих законопроєктів пропонують встановити в Україні акцизну диференціацію для тютюнових виробів. Давайте розберемось, що це таке та для чого.

Акцизна диференціація – це встановлення різних ставок акцизів на тютюнові вироби в залежності від їхнього різного ступеня ризику та впливу на здоров’я людини. У нашому випадку йдеться про сигарети та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН або тютюнові вироби для нагрівання).

Як член податкового комітету Верховної Ради, одразу хочу запевнити, що ніяких знижень ставок акцизу для ТВЕН не пропонується жодним законопроєктом. Навпаки, вони будуть зростати до 2028 року для всіх тютюнових виробів, але різними темпами для різних категорій.

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Зокрема, Уряд пропонує продовжити чинний графік збільшення ставок для тютюнових виробів (включно до 2025 року), але для сигарет зростання ставок пропонується швидшими темпами, ніж для ТВЕН.

Це, у кінцевому рахунку, має створити різницю в акцизному оподаткуванні між цими категоріями в 20% і аж у 2028 році.

Які аргументи "за" такий підхід?

1. Світова та європейська практика. Пропозиція Уряду повністю відповідає світовій та європейській практиці. Наприклад, наразі в країнах-членах ЄС така різниця, за різними дослідженнями, у середньому складає більше 60%.

Офіційної статистики в ЄС щодо цих даних наразі немає, оскільки акциз на новітні тютюнові вироби, такі як ТВЕН, поки не гармонізований для країн-членів на рівні інституцій ЄС. Але за даними західних ЗМІ Європейська Комісія вже розглядає це питання та пропонує мати єдиний підхід в ЄС із 50% різницею в акцизах на ТВЕН та сигарети.

Станом на 2023 рік інші країни світу також встановили диференційований акциз на ТВЕН порівняно із сигаретами, серед яких Велика Британія (77%), Швейцарія (79%), Словенія (76%), Чорногорія (41%), Йорданія (80%), Єгипет (65%), Казахстан (30%), Філіппіни (46%), Нова Зеландія (62%), Азербайджан (63%), Малайзія (41%), Туреччина (54%), США (64%).

У середньому, світовий досвід показує, що акциз на ТВЕН менший сигаретного на 53% (у тих державах, де було створено окрему акцизну категорію для цих новітніх тютюнових виробів).

Як бачимо, практика свідчить про чітку тенденцію країн навіть у різних частинах світу оподатковувати акцизом тютюн для нагрівання за значно нижчими ставками в порівнянні із сигаретами.

2. Відсутність нелегального ринку. Нещодавно на сайті Європейської бізнес асоціації (EBA) було опублікованоцікаве дослідження за І квартал 2024 року від незалежного дослідницького агентства про те, що ринок ТВЕН в Україні є легальним на 99.9%.

До цього, у лютому 2024 року аналітична організація GROWFORD Institute дійшла висновку у власному дослідженні, що ринок ТВЕН в Україні розвивається лише у легальному сегменті. Для порівняння - згідно з останнім дослідженням Kantar, рівень нелегального ринку сигарет в Україні у жовтні 2023 року сягнув 25,7%. Такий відсоток "тіні" на ринку сигарет є абсолютним антирекордом в Україні за всю історію цього дослідження, починаючи з 2011 року.

Причина відсутності нелегального ринку ТВЕН очевидна – їхнє виробництво більш складне та інноваційне, яке потребує дороговартісного обладнання. Таким чином і собівартість цієї продукції значно вища в порівнянні з традиційними сигаретами.

Для прикладу, сьогодні в Україні при однакових ставках акцизу середня ціна пачки ТВЕН близько 100 грн, а сигарет з фільтром – 85 грн. Більше того, споживачам ТВЕН потрібно додаткового купувати спеціальні пристрої для їх нагрівання. Вартість такого пристрою коливається від 400 грн до 3400 грн.

3. Стабільні податки для держбюджету. З точку зору державного бюджету, цей ринок в Україні, як було зазначено вище, працює лише в легальному секторі економіки на відміну від звичайних чи електронних сигарет.

Це підтверджується експертним висновком до законопроєкту №11090 щодо його впливу на показники бюджету, в якому прямо зазначено, що "впровадження запропонованої акцизної політики, а саме в частині ставок акцизного податку на ТВЕН, створить умови для поступового заміщення куріння традиційних сигарет менш шкідливими альтернативними тютюновими виробами, а також забезпечить гарантовані податкові надходження, оскільки ринок ТВЕН на відміну від сигарет розвивається лише у легальному сегменті".

І тут варто окремо зауважити прихильникам максимального підняття всіх податків і одразу - надмірне зростання акцизів на ТВЕН може створити "сприятливі" умови для появи контрабанди з інших країн, де ставки акцизу та ціни на них значно нижчі.

Тому пошук оптимального та збалансованого рішення в оподаткуванні тютюнових виробів є актуальним для України як ніколи.