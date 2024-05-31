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В ПриватБанке рассказали о расширении поддержки экспортеров 

Пятница, 31 мая 2024, 12:20 - Виктор Волокита

ПриватБанк принимает заявки на совместную с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программу поддержки экспортеров. 

Об этом говорится в сообщении банка. 

Как сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев, сегодня в партнерстве с ЭКА ПриватБанк финансирует украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов с целью выполнения экспортных контрактов. 

В ближайшее время банк планирует распространить действие программы и на клиентов микробизнеса.

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По условиям программы, ЭКА будет страховать риски банка по кредитам, предоставленным на финансирование производства экспортных товаров в соответствии с внешнеэкономическими контрактами (которые соответствуют требованиям ЭКА в части УКТ ВЭД). 

Максимальная сумма такого кредита на Заемщика может составлять 10 миллионов гривен, срок кредитования - до 1 года. 

"Новация расширенной программы заключается в том, что, если сумма финансирования не превышает 5 млн грн залогом по кредиту выступает только поручительство владельца, для кредитов более 5 млн грн - также и имущественные права по экспортному контракту", - говорится в сообщении. 

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Напомним:

В 2023 году ПриватБанк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн и по результатам года выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов.

Экономическая правда

Приватбанк банк экспорт
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