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У ПриватБанку розповіли про рекордний прибуток 

Четвер, 30 травня 2024, 11:29 - Віктор Волокіта

У 2023 році ПриватБанк отримав рекордний прибуток до оподаткування у обсязі 72,8 млрд грн та за результатами року виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів. 

Про це повідомили у пресслужбі банку. 

Згідно з повідомленням, 30 травня 2024 року у Києві ПриватБанк оприлюднив інтегрований звіт про результати діяльності банку за 2023 рік. 

Загалом у вигляді дивідендів та податків у 2018-2023 роках банк вже повернув державі майже 180 млрд грн. 

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Пресслужба також проінформувала, що чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі з початку повномасштабного вторгнення. 

Там також додали, що ПриватБанк зберігає лідерство у роздрібному кредитуванні, збільшивши кредитний портфель на 39% (17 млрд грн). 

"Для забезпечення надійності та безпеки своїх сервісів банк продовжив інвестувати в кібербезпеку та модернізував свою IT-інфраструктуру. . В різних типах приміщень банку встановлено понад 800 генераторів. Укриттями обладнано майже 4000 робочих місць", - розповіли у пресслужбі. 

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Нагадаємо: 

Клієнти ПриватБанку вже зібрали понад 100 мільйонів гривень, що спрямовані на закупівлю необхідного для медзакладів України обладнання.

Економічна правда

Приватбанк банк
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