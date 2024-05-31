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В двух областях фиксировали масштабное технологическое нарушение энергосетей

Пятница, 31 мая 2024, 10:52 - Артур Крыжный

В Днепропетровской и Кировоградской областях произошло масштабное технологическое нарушение энергосетей, из-за чего без электричества оставалась промышленность, потребители и железная дорога.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Днепропетровской и Кировоградской областях произошло масштабное технологическое нарушение в сетях операторов системы распределения. Одновременно обесточились две воздушные линии, в результате чего без электроснабжения остались местная промышленность, бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все потребители уже запитаны.

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Напомним:

В Киеве в Голосеевском районе обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию.

Экономическая правда.

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