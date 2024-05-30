Россияне похитили более 1700 тонн украинского зерна

Россияне за время большой войны похитили с оккупированных территорий Украины более 1 700 тонн украинской агропродукции и продолжают уничтожать сельскохозяйственную инфраструктуру.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий во время на Украинской зерновой конференции, передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По его словам, за время полномасштабного вторжения Россия украла и уничтожила украинского зерна и другой агропродукции на миллиарды долларов

"Сейчас РФ похитила с оккупированных территорий Украины более 1 700 тонн украинской агропродукции и продолжает уничтожать сельскохозяйственную инфраструктуру. Чтобы отследить похищенную агропродукцию и привлечь причастных к уголовной ответственности, украинские прокуроры получили приказы на арест более 20 судов, направили запросы на взаимную правовую помощь и направили в суд 20 обвинительных актов", - рассказал Вербицкий.

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Отмечается, что расследование существенно осложняется тем, что РФ скрывает украинское происхождение агропродукции, а необходимые документы и свидетели находятся на оккупированных территориях или в самой России.

Напомним:

Созданная россиянами госкомпания только за 2023 год вывезла из оккупированной части Запорожской области почти 212 тыс тонн зерна приблизительной стоимостью 46 млн долл. Украинское зерно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль, а причастны к этому также европейские компании.

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