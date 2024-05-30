В Офисе генпрокурора анонсировали открытие дашборда с данными реестра по делам против бизнеса
Дашборд с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса будет открыт в ближайшее время.
Об этом во время форума "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий.
"Чтобы дашборд заработал в Офисе генпрокурора в ЕРДР уже внесены изменения, есть поставленные отметки и разрабатывается положение о ведении единого реестра, где четко будет указано, какое дело относится к бизнесу", - рассказал Вербицкий.
По его словам, сейчас было выявлено 6471 дело, которое расследуется в отношении бизнеса.
"Сейчас эти отметки расставляются в ЕРДР, а затем эта информация будет перенесена в дашборд, который, я считаю, в ближайшее время заработает", - добавил заместитель генпрокурора.
В дальнейшем все желающие смогут увидеть сколько обысков, производств, арестов было в отношении бизнеса, - отметил он.
"Это будет открытый дашборд, который сможет увидеть все общество", - пообещал Вербицкий.
Напомним:
23 января президент Владимир Зеленский объявил о решении СНБО, которое предусматривает мораторий на "маски-шоу", создание Совета по поддержке предпринимательства и изменения в закон о БЭБ для "ограничения давления на легальный бизнес".
Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации работает над механизмом, который позволит мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько проводится обысков, и получать другую информацию.
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Экономическая правда