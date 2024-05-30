В "Дії" продали более ста тысяч автомобилей за полгода

С начала запуска, за первые полгода, в приложении "Дія" продано более 100 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД.

Согласно сообщению, комплекты новых номеров с серией DІ закрепили на более 10,5 тысяч транспортных средств.

"Эта онлайн-услуга популярна среди автовладельцев, ведь позволяет в любое время и в любом месте продать в смартфоне свой автомобиль. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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А также свидетельство о регистрации авто у продавца.

Все транспортные средства проходят автоматическую проверку средствами Единого государственного реестра транспортных средств", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что если транспортное средство похищено, или к примеру арестовано, или его владелец в розыске или имеет обременения, продажа будет отклонена.

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После успешной проверки, договор поступает в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет номерные знаки с серией DI и печатает свидетельство о регистрации транспортного средства.

Готовый пакет документов передается в ГП "Инфотех", которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в Укрпочту. Почтовый оператор осуществляет доставку до 10 дней на указанное отделение.

В пресс-службе напомнили, что в Дії можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Услуга доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Напомним:

В "Дії" снова заработали услуги для водителей - замена водительского удостоверения и перерегистрация авто.

Экономическая правда