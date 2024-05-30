Кредит с погашением одним платежом: стали известны детали финансовой помощи от США

Кабинет министров Украины согласовал текст соглашения между Украиной и США по привлечению финансовой помощи в украинский бюджет в рамках пакета поддержки на более 60 млрд долларов.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 30 мая. Текст самого соглашения есть в распоряжении ЭП.

Так, согласно тексту соглашения, экономическая помощь США превысит 9,4 млрд долларов и будет выделяться по нескольким программам:

До 7,849 млрд долларов выделят из Фондов экономической поддержки (ESF), которые направят в госбюджет Украины;

До 50 млн долларов выделят для предотвращения и реагирования на отсутствие продовольственной безопасности (перечень стран, которые получат эти средства будет определен позже).

Эти 7,899 млрд долларов предусматривались в принятом законе США "О дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины на 2024 год" (USSAA), который президент США Джо Байден подписал 24 апреля 2024 года.

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Кроме этого, США выделяют Украине до 1,575 млрд долларов из Фондов помощи Европе, Евразии и Центральной Азии (AEECA).

Согласно договору, средства США будут предоставляться на условиях беспроцентного займа, который не будет предусматривать никаких корректировок на инфляцию. Украинские власти обязуются вернуть заем в оговоренные сроки.

Возврат остатка займа будет осуществляться одним платежом в долларах через 40 лет после 30 сентября 2025 года (то есть 30 сентября 2065 года).

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В то же время в соглашении предусмотрена возможность списания части предоставленного кредита по решению президента США. Так, после 15 ноября 2024 года президент США может списать до 50% суммы предоставленного займа. После 1 января 2026 года президент США может аннулировать любую оставшуюся сумму погашения. Любое аннулирование займа, которое сделают США, будет безотзывным и необратимым.

Напомним, 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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