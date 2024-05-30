Кредит с погашением одним платежом: стали известны детали финансовой помощи от США
Кабинет министров Украины согласовал текст соглашения между Украиной и США по привлечению финансовой помощи в украинский бюджет в рамках пакета поддержки на более 60 млрд долларов.
Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 30 мая. Текст самого соглашения есть в распоряжении ЭП.
Так, согласно тексту соглашения, экономическая помощь США превысит 9,4 млрд долларов и будет выделяться по нескольким программам:
- До 7,849 млрд долларов выделят из Фондов экономической поддержки (ESF), которые направят в госбюджет Украины;
- До 50 млн долларов выделят для предотвращения и реагирования на отсутствие продовольственной безопасности (перечень стран, которые получат эти средства будет определен позже).
Эти 7,899 млрд долларов предусматривались в принятом законе США "О дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины на 2024 год" (USSAA), который президент США Джо Байден подписал 24 апреля 2024 года.
Кроме этого, США выделяют Украине до 1,575 млрд долларов из Фондов помощи Европе, Евразии и Центральной Азии (AEECA).
Согласно договору, средства США будут предоставляться на условиях беспроцентного займа, который не будет предусматривать никаких корректировок на инфляцию. Украинские власти обязуются вернуть заем в оговоренные сроки.
Возврат остатка займа будет осуществляться одним платежом в долларах через 40 лет после 30 сентября 2025 года (то есть 30 сентября 2065 года).
В то же время в соглашении предусмотрена возможность списания части предоставленного кредита по решению президента США. Так, после 15 ноября 2024 года президент США может списать до 50% суммы предоставленного займа. После 1 января 2026 года президент США может аннулировать любую оставшуюся сумму погашения. Любое аннулирование займа, которое сделают США, будет безотзывным и необратимым.
Напомним, 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
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