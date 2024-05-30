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В ПриватБанке рассказали о рекордной прибыли 

Четверг, 30 мая 2024, 11:29 - Виктор Волокита

В 2023 году банк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн и по результатам года выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов. 

Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

Согласно сообщению, 30 мая 2024 года в Киеве ПриватБанк обнародовал интегрированный отчет о результатах деятельности банка за 2023 год. 

Всего в виде дивидендов и налогов в 2018-2023 годах банк уже вернул государству почти 180 млрд грн. 

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Пресс-служба также проинформировала, что чистый кредитный портфель бизнес-клиентов вырос вдвое с начала полномасштабного вторжения. 

Там также рассказали, что ПриватБанк сохраняет лидерство в розничном кредитовании, увеличив кредитный портфель на 39% (17 млрд грн). 

"Для обеспечения надежности и безопасности своих сервисов банк продолжил инвестировать в кибербезопасность и модернизировал свою IT-инфраструктуру. В различных типах помещений банка установлено более 800 генераторов. Укрытиями оборудовано почти 4000 рабочих мест", - добавили в пресс-службе. 

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Напомним: 

Клиенты ПриватБанка уже собрали более 100 миллионов гривен, которые направлены на закупку необходимого для медучреждений Украины оборудования.

Экономическая правда

Приватбанк банк
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