Всі розділи
Укр / Рус

Меценати благодійного фонду ПриватБанку зібрали 100 мільйонів для лікарень

П'ятниця, 24 травня 2024, 11:09 - Віктор Волокіта

Клієнти ПриватБанку вже зібрали понад 100 мільйонів гривень, що спрямовані на закупівлю необхідного для медзакладів України обладнання.

Про це повідомляє пресслужба банку. 

Як йдеться в повідомленні, це дозволило лікарям врятувати життя тисячам захисників та мирних українців, постраждалих через війну. 

У банку зазначили, що, починаючи з липня 2022 року, програми благодійного фонду ПриватБанку "Невідкладний донат. Допомога шпиталям та медзакладам України", донати на програму зробили понад 550 000 українців. 

Реклама:

Завдяки цьому, 58 медзакладів з 18 областей країни отримали 276 одиниць найсучаснішого і критично важливого медичного обладнання, а також витратних матеріалів та медикаментів. 

У пресслужбі також додали, що благодійна програма координується Міністерством охорони здоров’я України, яке допомагає визначити найнагальніші потреби. 

Нагадаємо: 

Реклама:

Сума податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік, яку ПриватБанк перерахував до держбюджету, сягнула майже 50 млрд грн.

банк Приват
Реклама:
Матеріали за темою
Бельгія відмовилася розблокувати активи клієнтів російського банку  22 травня 2024, 17:46
За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям  22 травня 2024, 14:20
Банки збільшили обсяги надання іпотечних кредитів: через "єОселя" та в основному на Київщині  21 травня 2024, 14:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті