Меценати благодійного фонду ПриватБанку зібрали 100 мільйонів для лікарень
Клієнти ПриватБанку вже зібрали понад 100 мільйонів гривень, що спрямовані на закупівлю необхідного для медзакладів України обладнання.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як йдеться в повідомленні, це дозволило лікарям врятувати життя тисячам захисників та мирних українців, постраждалих через війну.
У банку зазначили, що, починаючи з липня 2022 року, програми благодійного фонду ПриватБанку "Невідкладний донат. Допомога шпиталям та медзакладам України", донати на програму зробили понад 550 000 українців.
Завдяки цьому, 58 медзакладів з 18 областей країни отримали 276 одиниць найсучаснішого і критично важливого медичного обладнання, а також витратних матеріалів та медикаментів.
У пресслужбі також додали, що благодійна програма координується Міністерством охорони здоров’я України, яке допомагає визначити найнагальніші потреби.
Нагадаємо:
Сума податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік, яку ПриватБанк перерахував до держбюджету, сягнула майже 50 млрд грн.