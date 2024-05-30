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ЕЦБ впервые в истории оштрафует банки за неспособность справиться с последствиями изменения климата – Bloomberg

Четверг, 30 мая 2024, 10:53 - Анастасия Дячкина

Четверым европейским кредиторам грозят штрафы за несоблюдение сроков, установленных Европейским центральным банком для оценки их склонности к климатическим рискам.

Об этом пишет Bloomberg.

"Наложение штрафов до сих пор является жестким шагом к тому, чтобы заставить банки подчиниться мнению ЕЦБ о том, как им следует управлять климатическими рисками. Решению предшествовали годы давления со стороны ЕЦБ", – говорится в сообщении.

Сумма штрафов пока не определена, но она может составлять до 5% дневного дохода. Для банка с годовым доходом в 10 миллиардов евро (10,9 миллиарда долларов), например, это будет означать ежедневные штрафы в размере 1,4 миллиона евро при самом строгом сценарии, хотя фактически наложенные штрафы могут быть гораздо меньше.

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Банкам, на которые были наложены штрафные санкции, начисляют ежедневные штрафы, пока будут сохраняться недостатки. Также могут быть учтены смягчающие факторы, то есть некоторые штрафы могут быть уменьшены или даже отменены.

ЕЦБ неоднократно предупреждал, что кредиторы недостаточно делают для того, чтобы подготовиться к последствиям экстремальных погодных потрясений для стоимости активов или риску того, что клиенты с большим выбросом углерода могут обанкротиться.

Напомним:

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Европейский центральный банк послал четкий сигнал, что на следующей неделе он снизит процентные ставки по их историческим максимумам.

ЕЦБ банки
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