Один из первых: Европейский центробанк снизит процентные ставки с исторических максимумов

Европейский центральный банк послал четкий сигнал, что на следующей неделе он снизит процентные ставки с их исторических максимумов.

Об этом пишет газета Financial Times.

ЕЦБ, который критиковали за то, что он был одним из последних, кто повысил ставки после крупнейшего всплеска инфляции три года назад, теперь почти наверняка станет одним из первых крупных центральных банков, снизивший ставки.

Об этом главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил в интервью Financial Times накануне знакового заседания банка, которое состоится 6 июня: "Если не будет больших сюрпризов, на данный момент мы видим достаточно причин, чтобы снять верхний уровень ограничений".

Реклама:

Инвесторы делают большие ставки на то, что ЕЦБ снизит свою базовую депозитную ставку на четверть процентного пункта с ее рекордного максимума в 4% на заседании на следующей неделе после того, как инфляция в еврозоне упала до уровня, близкого к целевому показателю в 2%, установленному банком.

Напомним:

Деловая активность частного сектора в Еврозоне достигла самого высокого уровня за последний год, что свидетельствует об ускорении экономического восстановления в регионе.

Реклама:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.

Экономическая правда.